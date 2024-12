Concorso Regione Piemonte 2024 per 25 agenti e ispettori fitosanitari: requisiti e domanda

Per candidarsi ai tre concorsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana; avere un'età non inferiore ai 18 anni; godere dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; possedere l'idoneità fisica e psicofisica allo svolgimento delle mansioni; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduto per avere conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali in corso; essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.