Concorsi pubblici: i bandi in scadenza a dicembre 2024

Scade il 20 dicembre 2024 la possibilità di candidarsi al concorso per il reclutamento di 90 ufficiali nei ruoli speciali delle Armi e dei Corpi dell'Aeronautica Militare italiana. Tre le procedure concorsuali: il concorso per il reclutamento di 44 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; il concorso per il reclutamento di 33 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - ripartiti tra le seguenti categorie: elettronica (11 posti); infrastrutture e impianti (5 posti); armamento (3 posti); motorizzazione (2 posti); costruzioni aeronautiche (7 posti); fisica (2 posti); chimica (3 posti) – e il concorso per il reclutamento di 13 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico. Per candidarsi è necessario il diploma di scuola superiore.