Concorso per 1.634 allievi della Guardia di Finanza 2024: requisiti e domanda

Per poter candidarsi al concorso, oltre ai limiti anagrafici previsti dal bando, è necessario possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani; godere dei diritti civili e politici; essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; non essere stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza; non essere imputati né condannati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione; non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. Inoltre, non bisogna essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in seguito a procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo. Non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. Sono causa di esclusione dall'arruolamento l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.