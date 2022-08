Escluso dal concorso della Gdf per due tatuaggi fa ricorso, il Tar: "Anche i militari possono averli ma vanno coperti"

Anche con un tatuaggio "non visibile" si potrà partecipare al concorso per entrare nella Guardia di Finanza.

I disegni indelebili sulla pelle dei futuri finanzieri ci potranno quindi essere e non saranno un "ostacolo", purché si trovino in zone coperte dall'uniforme così da rispettare le regole del decoro. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio. I giudici hanno accolto il ricorso proposto da un aspirante finanziere . La commissione lo aveva ritenuto "non idoneo" in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovra mallelolare , quindi coperta dalla divisa.