Concorso Marina Militare 2024: 2.500 posti, requisiti e domanda

Per poter candidarsi al reclutamento non è necessario il diploma, ma basta la licenza media. Tuttavia, per chi presenta domanda per il settore “Componente aeromobili” è necessario avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all'università. Bisogna poi essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato 24 anni; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego in una pubblica amministrazione o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia, salvo i casi esplicitati nel bando, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Inoltre, bisogna possedere l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il ruolo e non fare abuso di alcool e droghe.