Scuola, ecco il super concorso previsto dal Pnrr: oltre 19mila nuovi posti

Che cosa deve fare chi vuole candidarsi per l'infanzia e la scuola primaria? Quello che è necessario è laurea, già abilitante, in Scienze della Formazione primaria, oppure l'ex diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Rispetto al primo concorso, poi, potranno candidarsi per la scuola secondaria, anche i professori che non hanno ancora concluso il corso di abilitazione attivato nell'anno accademico 2023/2024. Servono, oltre alla laurea, 60 crediti formativi, di cui almeno 30 ottenuti (o da ottenere) entro il 30 giugno 2025.