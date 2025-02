Concorso Enea 2025 per 175 diplomati e laureati: requisiti e domanda

Per candidarsi a ciascuno dei tre concorsi sono poi richiesti i seguenti requisiti specifici:

- per i 59 posti da Collaboratore tecnico enti di ricerca sono richiesti: il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, per la sola posizione concorsuale codice C18, bisogna avere l'attestato alto rischio antincendio; l'attestato corso primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore e la patente di guida C;

- per gli 82 posti da Ricercatore sono richiesti: Diploma di Laurea, oppure della Laurea Specialistica o Magistrale o di un titolo equipollente; possesso del dottorato di ricerca attinente alla declaratoria della posizione concorsuale o almeno tre anni di esperienza di lavoro post-lauream in attività di ricerca o professionale documentabile, maturata in Italia o all'estero, in relazione al titolo di studio richiesto e coerente con la declaratoria concorsuale, anche mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato o contratti flessibili di tipo subordinato a termine o parasubordinato, con esclusione dell'attività formativa;

- per i 34 posti da Tecnologo sono richiesti: Diploma di Laurea, oppure della Laurea Specialistica o Magistrale o di un titolo equipollente o equiparato; possesso del dottorato di ricerca attinente alla declaratoria della posizione concorsuale o almeno tre anni di esperienza di lavoro post-lauream in attività di ricerca o professionale documentabile, maturata in Italia o all'estero, in relazione al titolo di studio richiesto e coerente con la declaratoria concorsuale di cui al citato Allegato n. 2, anche mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato o contratti flessibili di tipo subordinato a termine o parasubordinato, con esclusione dell’attività formativa; nella valutazione dei titoli di cui all'art. 12 del presente bando, il dottorato di ricerca verrà valutato come ulteriore titolo solamente qualora non sia stato valutato come esperienza lavorativa.