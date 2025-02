Concorso Guardia di Finanza 2025: 69 posti, requisiti e domanda

Per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare né prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da un precedente arruolamento nelle forze armate e di polizia. Inoltre, bisogna non essere imputati né condannati né avere ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né essere sottoposti a misure di prevenzione. Non bisogna essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle forze armate e di polizia e non bisogna essere stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della Guardia di Finanza. Verrà accertata l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. Quanto al titolo di studio, come detto basta un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.