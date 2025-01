Concorso vigili del fuoco 2025: 69 posti, requisiti e domanda

Per candidarsi al concorso per 69 posti da vice-direttore logistico-gestionale dei pompieri è necessario possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;

- godimento dei diritti politici;

- non avere compiuto il 45° anno di età. Questo limite è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare di un periodo pari all'effettivo servizio prestato e comunque non superiore ai 3 anni. Il limite di età non è previsto per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco facenti parte delle categorie specificate nel bando per le quali sono previste delle riserve di posti;

- possedere l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

- avere le qualità morali e di condotta previste dalla legge;

- non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

- non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

- non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale.