Concorso polizia penitenziaria 2025: 3.246 posti, requisiti e domanda

Per candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici; avere un'età compresa tra diciotto anni compiuti e 28 anni (per i posti riservati il limite di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni); possedere le qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; avere l'efficienza fisica e l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; non essere decaduti né destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione né avere riportato condanna a una pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

Attenzione: non possono partecipare al concorso, pena l'esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle forze armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.