Concorso ATA Trento 2025 per 300 collaboratori scolastici: requisiti e come candidarsi

Per poter partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti generali richiesti per tutti i concorsi: maggiore età, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità psico/fisica all'impiego, immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, non avere subito condanne per reati; non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Inoltre, al concorso sono ammessi i candidati che:

- hanno maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, almeno tre anni scolastici di servizio, nel profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A, presso le istituzioni scolastiche e formative, prestato alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

- siano inclusi nelle graduatorie provinciali o d'istituto della Provincia autonoma di Trento per il profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A, o in alternativa negli elenchi delle messe a disposizione per il profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

- non siano dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento.



Possono, invece, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto i candidati che, anche se non in possesso dei requisiti specifici per la partecipazione al concorso straordinario, posseggono:

- un attestato/diploma di qualifica di durata triennale o diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale accompagnato da almeno 30 giorni di servizio prestato nel profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A, presso le istituzioni scolastiche e formative, alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

- un diploma di licenza media accompagnato da almeno 180 giorni di servizio prestato nel profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A, presso le istituzioni scolastiche e formative, alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento.