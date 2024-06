Mit: pronti 20 milioni per bonus carburante 2024 per l'autotrasporto

Il Mit fa sapere che sono pronti 20 milioni di euro per il bonus carburante 2024, destinato alle imprese dell'autotrasporto merci per conto terzi. Il decreto di ripartizione della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, pubblicato, indica i criteri e le modalità di attuazione per beneficiare del contributo. Si tratta di fondi che andranno a coloro che hanno presentato istanza a dicembre, attraverso l'apposita piattaforma informatica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e valutate dalla direzione generale. Il ministro, Matteo Salvini, in una nota, sottolinea il massimo impegno "per dare risposte concrete a una categoria preziosa".