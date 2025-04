Primo Maggio, Mattarella: "Le famiglie stentano, i salari sono insufficienti" | E sulle morti sul lavoro: "Intollerabile indifferenza"

In occasione del Primo Maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla di lavoro e dell'annosa questione dei salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche, che non accennano ad arrestarsi. In merito alle retribuzioni, Mattarella spiega: "Sappiamo tutti come le questioni salariali siano fondamentali per la riduzione delle disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall'innovazione, dal progresso. Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia".