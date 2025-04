Decreto bollette, via libera dal Senato: è legge | Cosa cambia per gli utenti, tutte le novità

Confermate anche le misure a favore delle grandi imprese cosiddette "energivore" con un contributo per complessivi 600 milioni di euro, attraverso il fondo per la transizione energetica, derivante dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica del 2024. Per le piccole e medie imprese con una potenza disponibile di almeno 16,5 Kw è previsto invece l'azzeramento per sei mesi in bolletta degli oneri di sistema (in particolare della voce che sostiene le fonti rinnovabili e la cogenerazione) per un onere di ulteriori 800 milioni di euro.