Aiuti contro il caro-energia, dalla Camera sì alla fiducia al dl bollette

Il governo ha ottenuto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette. I sì sono stati 182, i no 113 e 4 gli astenuti. Il via libera finale è previsto entro mercoledì mattina, poi passerà al Senato. Tra le misure un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese con un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. Per le imprese arrivano 600 milioni destinati ad agevolazioni per la fornitura di luce e gas alle Pmi.