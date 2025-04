"Ecco come la bolletta diventerà presto chiara e trasparente": l'intervista al presidente di Arera Stefano Besseghini

Secondo una recente indagine, le bollette di luce e gas risultano incomprensibili per sei italiani su dieci: quali iniziative concrete sta adottando Arera per renderle più trasparenti e facilmente leggibili?

La complessità delle bollette rappresenta una criticità reale per molti consumatori e questo è un elemento che può condizionare molto la loro capacità di fare scelte consapevoli sul proprio consumo energetico. Per questo Arera ha approvato una riforma organica e strutturale varando una completa revisione della bolletta energetica che entrerà in vigore il 1° luglio 2025. Questa iniziativa è il risultato di un lungo processo di consultazione che ha coinvolto imprese, associazioni dei consumatori e tutti gli stakeholder del settore.

La nuova bolletta rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla Bolletta 2.0, che era stata introdotta per i soli clienti dei servizi di tutela nel 2014, e sarà estesa a tutti i clienti finali: non solo famiglie ma anche condomini, PMI e altre utenze non domestiche come box e magazzini. Abbiamo progettato un frontespizio unificato con le informazioni essenziali immediatamente visibili. L'elemento più innovativo è lo 'Scontrino dell'energia', che permetterà di comprendere rapidamente la formazione del costo distinguendo tra quota consumi e quota fissa. Stiamo anche rivedendo il Glossario per definire in modo univoco tutte le voci presenti in bolletta. E ora, in attuazione del dl bollette di febbraio, stiamo implementando anche misure per rendere più trasparenti, chiare e confrontabili le offerte e le condizioni contrattuali.