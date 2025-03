Bollette di luce e gas incomprensibili per 6 italiani su 10

In Italia non è solo l'aumento dei costi energetici a pesare sulle famiglie, ma anche la complessità interpretativa delle bollette che lascia perplesso il 60% dei consumatori. Un problema che si affianca alla continua ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose, con sette italiani su dieci ormai interessati ai gruppi d'acquisto come strumento per abbattere i costi. È quanto emerge dalla recente indagine condotta da Consumerismo e WeGroup che fotografa un panorama in rapida evoluzione.