Da domenica torna l'ora legale: in sette mesi l'Italia risparmierà 100 milioni di euro

I calcoli effettuati da Terna si basano sul costo del kilowattora medio per il "cliente domestico tipo in tutela" che, secondo i dati dell'Arera per il primo trimestre 2025, è pari a circa 29,9 centesimi di euro al lordo delle imposte. La quantità di energia risparmiata equivale al fabbisogno medio annuo di oltre 125mila famiglie italiane.