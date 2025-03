Torna l'ora legale, quando e perché è nata

Come ogni anno anche nel 2025 torna l'ora legale in Italia. Il cambio dell'ora è previsto nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo, quando le lancette andranno spostate un'ora avanti tra le due e le tre del mattino dopo circa 5 mesi di ora solare. Si dormirà dunque un'ora in meno, tempo che si guadagnerà in luce e quindi in risparmi per le bollette dell'energia elettrica.