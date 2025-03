Maxi bolletta dell'acqua da 17mila euro per un artigiano 85enne di Padova: "Chiudo l'attività, non posso pagarla"

Da oltre 60 anni restaura e lucida mobili nella sua bottega di pochi metri quadri a Padova, una vita regolare e tranquilla per l'85enne Giampaolo Lideo, fino allo scossone degli ultimi giorni che costa caro... a portafoglio e coronarie. "Un vero colpo al cuore", il commento a caldo. Al suo indirizzo, infatti, è stata recapitata una bolletta dell'acqua da 17mila euro. Per la precisione: 17.283,01 euro con scadenza al 12 aprile. Praticamente "il consumo medio di una famiglia di quattro persone nell'arco di 50 anni" (sic), come scrive Il Gazzettino. "Forse la colpa è stata di un tubo rotto ora aggiustato", prova a spiegarsi l'anziano, che dichiara di aver sempre ricevuto importi tra i 5 e i 10 euro.