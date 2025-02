Padova, pensionata deve pagare 22mila euro di bolletta dell'acqua a causa di una perdita occulta

"Come già sottolineato in casi simili, gli utenti non hanno alcuna responsabilità per una perdita che, essendo occulta, non poteva essere identificata. Ci chiediamo come mai la ditta non abbia avuto l'accortezza di mettere in guardia i proprietari del capannone non appena rilevati i primi, evidenti consumi anomali. La collocazione del contatore è un ulteriore elemento a favore dei nostri soci i quali, anche volendo, non avrebbero potuto verificare il consumo, tanto più che nessuno li ha mai invitati a farlo. Aggiungiamo che, evidentemente, la fuoriuscita idrica è causata da tubature vetuste che richiederebbero una manutenzione per evitare fatti simili ai capannoni vicini. Non parliamo neppure del danno ambientale provocato da questa prolungata perdita, perché potrebbe essere ingente", commenta al Gazzettino Carlo Garofolini, presidente dell'Adico.