Bolletta da capogiro sbagliata, morta l'anziana colpita da malore

Caterina Giovinazzo, l'88enne ricoverata dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua da capogiro (15.339 euro) per un errore, è morta la vigilia di Natale.

Tgcom24

L'anziana si sarebbe sentita male pochi istanti dopo che la nuora le ha letto i dati della bolletta relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e pagata dall'istituto di credito in automatico. E' stato in seguito appurato che il consumo massimo dell'abitazione della donna era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro.