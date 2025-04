Ponti di primavera, 14 milioni di italiani in viaggio e giro d'affari da 7 miliardi di euro

L'occasione dei Ponti di primavera consente una finestra di vacanze agli italiani. A mettersi in viaggio per il 25 Aprile e il 1° Maggio saranno 14,2 milioni di concittadini che, per l'occasione, hanno programmato una pausa più lunga del solito per una media di 5,1 giorni di vacanza (contro i 3,8 del 2024). Secondo l'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, il movimento turistico interno per questi Ponti primaverili produrrà un giro di affari di 7,2 miliardi di euro. I picchi di partenze si concentreranno su giovedì 24 aprile (7,4 milioni) e tra sabato 26 e mercoledì 30 aprile (3,5 milioni).