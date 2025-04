Venezia, via alle prenotazioni per entrare in città: 54 giornate a pagamento nel 2025

Il contributo resta di 5 euro per chi prenota entro il quart’ultimo giorno rispetto alla visita, mentre sale a 10 euro per le prenotazioni effettuate negli ultimi tre giorni. Alle 8:30 di questa mattina, i turisti paganti per la sola giornata di venerdì erano circa 8.000, mentre le prenotazioni totali per l’intero periodo toccano già quota 77.000. Secondo l’assessore al Bilancio Michele Zuin, il 75% dei visitatori ha scelto di prenotare in anticipo e pagare la tariffa ridotta, mentre il restante 25% ha acquistato il ticket a ridosso della visita. Le richieste di esenzione, ancora in aggiornamento, hanno già superato le 117.000 unità.