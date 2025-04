Pasqua, in Italia 6,5 milioni scelgono di festeggiare mangiando fuori: spesa da 400 milioni

Nel confronto con gli anni precedenti, informa un comunicato, l'andamento previsto per quest'anno mostra una moderata crescita, seppur senza particolari accentuazioni, in coerenza con un quadro di contesto che non stimola un generalizzato ottimismo. Dai sondaggi di Fipe, emerge che per il 50% dei ristoratori le previsioni per il pranzo di Pasqua si collocano sui livelli dell'anno scorso, mentre il 40% prevede un aumento nell'affluenza e negli incassi. Solo il 10% teme un calo, al confronto col 2024. Un trend in linea con quello più generale del turismo come emerge anche dai dati di flusso dei primi mesi dell'anno e con previsioni che danno un incremento degli arrivi rispetto allo scorso anno con 7 milioni di turisti attesi per il weekend pasquale.