Pasqua, pranzo in famiglia più "salato": 100 milioni di spesa in più rispetto allo scorso anno

A guidare tuttavia la classifica degli aumenti di Pasqua è il burro, che costa oggi in media il 19,7% in più rispetto allo scorso anno: un aumento che, avvisa il Crc, si ripercuoterà sulla spesa per il pranzo in famiglia, considerato che proprio il burro è alla base di molte ricette tipiche regionali e della quasi totalità dei dolci realizzati in casa. E sempre in tema di dolci, immancabili a Pasqua sulle tavole degli italiani, il cacao costa oggi il 14,1% in più, mentre un discorso a parte merita la cioccolata. Se infatti il cioccolato (in tavolette, cioccolatini, e altri formati) registra rincari medi del +9,7% rispetto allo scorso anno, le uova di Pasqua hanno spiccato il volo, al punto che quelle industriali registrano aumenti anche del +20% con i prezzi di alcune marche vendute nei supermercati che hanno oramai raggiunto gli 80 euro al kg. Infine, anche chiudere il pranzo pasquale con la classica tazzina di caffè sarà quest'anno più costoso, con i prezzi del caffè macinato che salgono in media del 19,5% rispetto al 2024, calcola il Centro di formazione e ricerca sui consumi.