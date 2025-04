Fiocco rosa per Tommaso Paradiso! L'ex frontman dei The Giornalisti e la sua compagna Carolina Sansoni sono diventati genitori per la prima volta: è nata Anna! A dare la notizia sui social la mattina del 28 aprile è stata Carolina che ha pubblicato una foto di Tommaso con la bambina e ha scritto: “Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te”. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si erano conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio... e da quel fischio d'inizio, non si sono più lasciati!