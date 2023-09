"A mezzanotte esce 'Sensazione Stupenda'. La definirei la classica traccia numero 1 di un disco. Apre le danze. Apre i concerti. Mi piacerebbe dirvi di cosa parla e perché l’ho scritta ma non vorrei influenzare la vostra immaginazione e la vostra fantasia che hanno il sacrosanto diritto di volare libere quando ascoltano la musica. Posso solo suggerirvi che per me questa canzone è stata ed è una liberazione. Fare pace col negativo e saperlo trasformare in una sensazione stupenda", ha scritto Paradiso in una storia su Instagram.

E in un'altra storia svela il significato di quel "fare pace col negativo": appare infatti una foto insieme a Marco Rissa, chitarrista dei TheGiornalisti. Non solo. In un altro video pubblicato nelle storie, Tommaso Paradiso fa capire che Marco Rissa sarà al suo fianco durante il prossimo tour nei palazzetti.

Il nuovo album Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita del nuovo album "Sensazione stupenda" per il 6 ottobre. Prodotto da Matteo Cantaluppi, l'album è il secondo lavoro in studio della carriera solista e conterrà anche i singoli "Viaggio Intorno Al Sole" e "Amore Indiano" (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour. "È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me", racconta il cantautore.