Primavera: i rimedi naturali contro le allergie

in caso di allergie il contributo apportato dal consumo di frutta e verdura è decisamente il più importante. In primavera, gli alimenti ricchi di vitamina C, quali gli includono fragole, ciliegie, kiwi, frutti di bosco, peperoni (specialmente rossi), broccoli, cavolfiori, spinaci e patate sono alleati davvero preziosi. Questi alimenti possono essere inclusi nella dieta quotidiana per un apporto ottimale di questa vitamina, che contribuisce alla salute e al benessere in quanto ottimi antiossidanti e antistaminici naturali. Un vero scrigno di virtù e un ottimo ausilio nel rinforzare l’organismo quando è messo a dura prova da riniti e affezioni delle vie respiratorie.



LE FRAGOLE, TANTO GUSTO E SALUTE questo frutto straordinario vanta numerose proprietà. Perfette per una dieta ipocalorica se si vuole perdere peso, le fragole sono anche poco zuccherine nonostante il sapore dolce e delicato. Una loro caratteristica è l'elevato contenuto di vitamina C, che con il suo effetto antiossidante permette di contrastare l'azione dei radicali liberi che sono prodotti in grosse quantità durante una reazione allergica. Una decina di fragole apporta il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Questo frutto, inoltre, contiene notevoli concentrazioni di acido folico, apporta zuccheri semplici adatti per chi soffre di diabete di tipo 2, fibre e acqua e fornisce un buon quantitativo di potassio e manganese.