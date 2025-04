Gb, quali bagni devono usare i trans dopo la sentenza della Corte suprema?

L'Equality and Human Rights Commission (Ehrc), cioè l'Authority britannica che si occupa di pari opportunità e diritti umani, è infatti impegnata a stilare un codice di condotta in linea col verdetto del supremo tribunale di Londra. La sua prima decisione è stata di raccomandare che le donne transgender non utilizzino i servizi igienici riservati alle femmine nei luoghi di lavoro o negli edifici pubblici, come palestre e ospedali. Lo stesso vale anche per gli uomini transgender per i bagni riservati ai maschi.