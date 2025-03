Piero Marrazzo sullo scandalo del 2009: "Le mie figlie bullizzate ma non mi hanno mai lasciato"

Sul caso Marrazzo, sorpreso all'epoca con una prostituta trans, la Suprema Corte di cassazione nel 2010 decretò che l'ex Presidente del Lazio era stato vittima predestinata di un'imboscata di alcuni carabinieri infedeli della Compagnia di Roma Trionfale. Marrazzo non venne indagato ma partecipò al processo solo come parte lesa. "Non sono fiero di quello che ho fatto ma sono fiero di averle - prosegue Piero Marrazzo - Fa male vedere quello che hanno passato insieme alla loro madre. Le mie figlie sono state bullizzate, hanno discusso per strada contro chi le insultava, mi hanno difeso. Sono un privilegiato per questo, non mi hanno mai abbandonato. Non sarei qui se loro non avessero detto: papà ora basta" conclude.