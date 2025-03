Eva Grimaldi: "A nove anni ho subito abusi da un amico di famiglia"

"Mia madre in cuor suo voleva darmi una responsabilità, farmi sentire grande, nel vedere e giudicare questa nuova casa - prosegue l'attrice - Arrivati lì mi portò subito in camera e io lo trovai anomalo. Mi disse sdraiati e dimmi che ne pensi del letto, poi mi tirò su le gambe e iniziò a toccarmi. Ricordo di averlo respinto con tutta la forza che una bambina di nove anni può avere" conclude in lacrime Eva Grimaldi.