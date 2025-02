Lady Gaga lancia "Abracadabra" e difende le persone transgender

Ai Grammy Lady Gaga ha vinto il premio come “Miglior Duo Pop” con Bruno Mars per la hit “Die with a Smile”. Sul palco per ritirare il premio con Mars, Gaga ha tirato una bella frecciatina dopo al presidente Trump dopo la decisione di togliere le terapie ormonali alle persone trans e ferma i trattamenti fino ai 19 anni: "Le persone trans non sono invisibili. Le persone trans meritano amore, la comunità queer dev'essere protetta... La musica è amore".