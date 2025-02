Grammy 2025: a Kendrick Lamar disco e canzone dell'anno, Beyoncé fa la storia

Una serata davvero speciale quella andata in scena a Los Angeles, dove la tragedia degli incendi è stata ricordata più volte. A partire dall'esibizione di Billie Eilish e Finneas, nati e cresciuti a L.A., che hanno eseguito "Birds of a Feather" su un palco allestito come le montagne che circondano la città. Alla fine dell'esibizione Billie Eilish ha detto alla folla "We love you L.A.". Un coro di studenti di due scuole andate in fumo ha poi accompagnato la versione di "We Are the World" di Stevie Wonder e Herbie Hancock, parte di un omaggio al leggendario produttore Quincy Jones, scomparso in novembre. Lady Gaga e Bruno Mars si sono esibiti in una versione di "California Dreamin'", grande classico dei The Mamas & the Papas del 1965 e da allora inno alla megalopoli più famosa del Golden State.