Il dissing tra i due giganti del rap, che va avanti da almeno un decennio, ma che si è inasprito la scorsa primavera, sembrava essersi concluso con un 1:0 per Kendrick Lamar, che proprio con la sua "Not Like Us", uscita a maggio 2024, ha raggiunto i 200mila ascolti su Spotify più in fretta di qualsiasi altra canzone, scalzando “God’s Plan”, brano di Drake che deteneva il primato. E non solo. "Not Like Us" stato anche il brano rap a totalizzare il maggior numero di ascolti al day one: 12.9 milioni contro i 12.4 di “Girls Want Girls”. Il brano ha conquistato il primo posto nella classifica Hot 100 di Billboard ed è valso a Kendrick numerose nomination ai Grammy per il prossimo anno.