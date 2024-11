Kendrick Lamar ha pubblicato a sorpresa il nuovo album "GNK"

Il nuovo album arriva alla fine di un anno che ha visto la sua popolarità alimentata anche da una faida con Drake, uno scontro all'insegna del dissing, ibattezzata non a caso "Civil War", che ha prodotto alcuni successi. Uno di questi (gli altri sono “Euphoria” e “meet the grahams”),"Not Like Us" ha conquistato il primo posto nella classifica Hot 100 di Billboard e gli è valso numerose nomination ai Grammy per il prossimo anno. All'inizio del video di "Not Like Us", il rapper ha anticipato un brano che si è poi rivelato essere la seconda traccia dell'album, intitolata "Squabble Up".