Tra Kendrick Lamar e Drake è ormai "Civil War" a colpi di dissing

Una battaglia a distanza, ribattezzata non a caso "Civil War" a cui ha dato il via Kendrick, attaccando qualche giorno fa Drake e J. Cole. E se J. Cole si è ritirato dalla contesa dopo una prima risposta, Kendrick, dopo le risposte di Drake, prosegue con brani sempre più pesanti. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati " Meet the Grahams " e " Not Like Us ", dove fa pesanti riferimenti sulla famiglia di Drake, tra figli non riconosciuti e accuse di pedofilia (nell'ultima traccia lo definisce "Certified Lover Boy / Certified Pedophile").

Non sono gli anni 90 dove le faide si risolvevano anche a colpi di pistola (o almeno si spera non sia così), ma certo è che una serie tale di dissing tra due pesi massimi del rap come Kendrick Lamar e Drake non si vedeva da tempo.

Tgcom24

Un'escalation di accuse e attacchi la cui miccia è stata accesa da Kendrick Lamar qualche settimana fa con alcune strofe presenti nel brano "Like That" di Future e Metro Boomin, in cui attaccava sia Drake che J.Cole mettendo in dubbio che potessero essere alla sua altezza. J. Cole ha risposto inizialmente con "7 Minute Drill", un brano di cui in seguito ha detto di essersi pentito tirandosi fuori dalla contesa e addirittura scusandosi pubblicamente. Non così invece ha fatto Drake con cui Kendrick prosegue la guerra a distanza in maniera sempre più pesante.

Quello che è certo è che sembra essere stato raggiunto il punto di non ritorno. Con "Meet the Grahams" ma soprattutto con l'ultima "Not Like Us", Kendrick punta dritto sui gusti sessuali di Drake, al quale piacerebbero le donne giovani, tanto giovani da essere assimilato a un pedofilo. E tanto perché i versi abbiano una corrispondenza anche grafica, la copertina del singolo raffigura la villa di Drake come apparirebbe su una mappa dei reati sessuali.

In un'altra strofa Kendrick prevede che Drake avrà diversi problemi con la scena della West Coast a causa del suo uso dell'intelligenza artificiale per replicare la voce di 2Pac nel suo brano "Taylor Made Freestyle", brano rimosso dal web proprio a causa del suo utilizzo controverso dell'IA. Kendrick attacca poi Drake mettendo in discussione la sua "blackness", un tema su cui aveva già attaccato nei pezzi precedenti. E se in "Euphoria" veva puntato sul non sentirsi abbastanza nero del rapper canadese (figlio di una coppia interraziale), a questo giro gli dà dello schiavista e del "fottuto colonizzatore" per il modo in cui controlla alcuni rapper accusandolo poi di "correre ad Atlanta" quando gli servono soldi.