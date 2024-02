Al Super Bowl 2024 Usher star dell'Halftime Show insieme ad Alicia Keys

Le canzoni

Nello spettacolo di 15 minuti Usher è partito a mille con la sua hit "Caught Up" per poi inanellare "U Don’t Have to Call" e "Love in This Club". Poi è arrivato il duetto con Alicia Keys in una tuta rossa con pianoforte in tinta, sui brani "If I Ain’t Got You" e "My Boo". Con H.E.R. ha cantato "U Got It Bad "e "Bad Girl". Will.I.Am l’ha affiancata per "OMG". Non è la prima volta di Usher al Super Bowl. Nel 2011 il cantante prese parte all’Halftime show come ospite dei Black Eyed Peas, headliner di quell’anno, cantando proprio quel brano. Usher ha concluso il suo spettacolo con "Turn Down for What", brano di DJ Snake uscito nel 2013, e la hit mondiale "Yeah!" insieme a Lil Jon e Ludacris.