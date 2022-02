Le stelle dell'hip hop incendiano l'halftime del Super Bowl 2022

Ai già annunciati Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog, Kendrick Lamar e Mary J. Blige , all'ultimo momento si sono aggiunti anche 50 Cent , che ha iniziato la sua performance appeso a testa in giù, e Anderson .Paak alla batteria. Le stelle hanno eseguito un medley dei loro successi esibendosi in una casa bianca spuntata al centro del campo di gioco.

Quello dell'intervallo è stato uno spettacolo unico, con il SoFi Stadium trasformato in una discoteca. Dr. Dre e Snoop Dogg hanno aperto lo show con "Next Episode" e "California Love". 50 Cent si è esibito con il suo "In Da Club", Mary J. Blige ha attaccato con "Family Affair", e Kendrick Lamar ha eseguito "M.A.A.D City".

Uno dei momenti più attesi non ha deluso. Quando ha terminato di cantare "Lose Yourself", Eminem si è inginocchiato e si è tenuto la testa tra le mani in un tributo all'ex quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, che aveva compiuto quel gesto nel 2016 durante l'inno nazionale per protestare contro la brutalità della polizia dando il via a questa tradizione tra gli sportivi, soprattutto negli Usa.

La NFL ha negato le indiscrezioni secondo le quali avrebbe tentato di impedire a Eminem di compiere il gesto. "Abbiamo guardato tutti gli elementi dello spettacolo durante le prove di questa settimana ed eravamo consapevoli che Eminem l'avrebbe fatto", ha detto il portavoce della lega, Brian McCarthy.

Un'esplosione di fuochi d'artificio ha infine illuminato il cielo mentre il sole tramontava fuori e lo spettacolo si è concluso, con Snoop e Dr. Dre che si sono esibiti in "Still Dre".

TI POTREBBE INTERESSARE: