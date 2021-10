Da Dr. Dre a Eminem, pioggia di rapper per il Super Bowl 2020

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar . Sono i cinque incredibili nomi che si esibiranno nell'halftime show del Super Bowl 2022. Un parterre di artisti di grande spessore e personaggi cult nel panorama rap e hip hop, capaci anche di accumulare in totale 43 Grammy. Appuntamento il prossimo 13 febbraio, presso il SoFi Stadium di Inglewood in California.

La notizia è stata resa nota dalla National Football League, spiegando che l’esibizione dei cinque protagonisti sarà la prima a vederli tutti insieme sullo stesso palco. Dopo l'annuncio Dr. Dre, su Twitter, ha scritto: "Sono davvero entusiasta di condividere il palco con i miei amici per il Pepsi Halftime Show. Questa performance introdurrà la prossima saga della mia carriera".

Collaboratore dell'evento in quando fondatore della Roc Nation, Jay-Z ha parlato di "momento storico" in un comunicato stampa: "Dr. De, musicista visionario di Compton, Snoop Dogg, un’icona di Long Beach e Kendrick Lamar, un giovane pioniere della musica anche lui di Compton, prenderanno il centro del campo per una performance secolare. A loro si uniranno il genio lirico Eminem e l’intramontabile regina Mary J. Blige. È qui che si fa la storia".

