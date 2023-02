Rihanna, spettacolo al Super Bowl con sorpresa: è di nuovo incinta

Rihanna aveva mostrato il primo pancione su Vogue. In vista del quarto d'ora dell'half time della 57esima edizione del Super Bowl, la cantante aveva detto che l'esser diventata mamma di un bimbo, che adesso ha nove mesi, l'aveva incoraggiata a tornare sul palco. "E il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici, così da una parte ti fa paura, ma dall'altra è la sfida più grande di tutte: ed è importante che mio figlio lo veda", aveva spiegato.

Lo spettacolo

Rihanna ha dato il via allo spettacolo sospesa nel vuoto su una piattaforma fluttuante sopra il campo allo State Farm Stadium con indosso una tutina gonfia di color rosso brillante e una giacca oversize cantando "Bitch Better Have My Money". Dopo il brano d'apertura il medley/greatest hits offerto al pubblico comprevedeva i brani "Where Have You Been", "Only Girl (In The World"), "We Found Love", "Rude Boy", Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up", "All of the Lights", "Run This Town", "Umbrella" con la chiusura affidata a "Diamonds". Al suo fianco un nutrito numero di ballerini.