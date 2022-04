Rihanna in copertina su Vogue: l'esuberante stile premaman della popstar

Fedez dona alla Croce Rossa un furgone per inviare gli aiuti in Ucraina

Jennifer Lopez sfoggia l'anello, nozze in vista con Ben Affleck

I cantanti di Sanremo mettono i loro cimeli all'asta per beneficenza

Per la sua settima copertina di Vogue, Rihanna ha portato il suo personale stile premaman a un livello superiore, posando per la fotografa cult Annie Leibovitz in una suite del Ritz di Parigi.

Per l'ennesima volta non esiste macchina fotografica che non ceda al fascino della poliedrica star che fa sembrare una seconda pelle gli outfit che indossa. La cantante di "Umbrella" e "Diamonds" ha condiviso sui social anche un dietro le quinte del servizio fotografico che l'ha vista protagonista.