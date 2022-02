Primo red carpet col pancione per Rihanna: super sexy e innamoratissima del suo A$AP Rocky

E con un look audace e super sexy la popstar ha sfilato anche sul suo primo red carpet da... incinta. Accanto al compagno e papà del bebè in arrivo, il rapper A$AP Rocky, Riri, che compirà 34 anni il 20 febbraio, ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo store Savage X Fenty, la sua linea di intimo, a Los Angeles. In top verde con la schiena scoperta e fuseuax con paillettes argento e viola la cantante ha messo in mostra le sue curve arrotondate abbracciata al suo innamoratissimo Rocky.



Nei giorni subito dopo aver annunciato la sua dolce attesa Rihanna non ha perso occasione per scoprire il pancione e sfoggiarlo optando per look premaman eccentrici ed osé, come mostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, dove posa sempre a pancia nuda con top super corti e senza reggiseno.

Alla popstar di Barbados del resto è sempre piaciuto sedurre e sorprendere con le sue curve sexy e generose in bella vista nel nome della cosiddetta body positivity, di cui si è anche fatta portavoce grazie al suo marchio d'intimo.



E adesso che è in dolcissima attesa la futura mamma coglie nuovamente l'occasione per divertirsi a scoprire le sue forme definendola "una sfida". "Mi piace non dovermi preoccupare di coprire a tutti costi il pancione", ha detto alla presentazione del suo nuove store: "Anche se mi sento un po' paffuta, che importa! Aspetto un bambino".