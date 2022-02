Rihanna mostra per la prima volta il pancione sui social

Ha sorpreso tutti con la notizia della sua gravidanza pochi giorni fa, quando si è fatta fotografare insieme al compagno e papà del bebè in arrivo, A$AP Rocky, 33 anni, per le strade di New York, mostrando le curve prominenti sotto il cappotto. Ora il pancione di Rihanna, 33 anni, fa il suo debutto su Instagram. La popstar infatti ha postato uno scatto dal bagno di casa in cui solleva la maglia e lo sfoggia con orgoglio.

Rihanna e Rocky hanno condiviso la notizia della loro dolce attesa, dopo aver tenuto ben nascosta la gravidanza negli ultimi mesi, in cui la popstar è riuscita a nascondere il pancione sotto ad ampi maglioni e larghe giacche. La gravidanza però è già in stato avanzato adesso e il bebè potrebbe nascere già entro la fine della primavera.

Rihanna è incinta del suo primo bebè IPA 1 di 36 IPA 2 di 36 IPA 3 di 36 IPA 4 di 36 IPA 5 di 36 IPA 6 di 36 IPA 7 di 36 IPA 8 di 36 IPA 9 di 36 IPA 10 di 36 IPA 11 di 36 IPA 12 di 36 13 di 36 IPA 14 di 36 IPA 15 di 36 IPA 16 di 36 IPA 17 di 36 18 di 36 IPA 19 di 36 IPA 20 di 36 21 di 36 IPA 22 di 36 IPA 23 di 36 IPA 24 di 36 IPA 25 di 36 IPA 26 di 36 IPA 27 di 36 IPA 28 di 36 IPA 29 di 36 IPA 30 di 36 IPA 31 di 36 IPA 32 di 36 IPA 33 di 36 IPA 34 di 36 IPA 35 di 36 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Rihanna non potrebbe essere più felice di così ed è entusiasta di diventare una mamma", ha detto una fonte vicina alla cantante alla rivista People e ha aggiunto: "Avere un bambino è qualcosa su cui non si è mai concentrata, ma stare con Rocky le ha aperto la mente. Adora tutti i cambiamenti del suo corpo durante la gravidanza e ha sempre celebrato le donne incinte nelle sue sfilate per Fenty".





Dal canto suo Rocky, che ha definito di recente in un'intervista Rihanna "l'amore della mia vita", è "esageratamente romantico e felice" e riempie la stanza della sua dolce metà di fiori ogni giorno, come rivela la stessa fonte.

Anche il padre di Rihanna, Ronald, con cui la popstar ha litigato nel 2019 accusandolo di essere stato violento con lei in passato, ha espresso tutta la sua gioia per la gravidanza della figlia. "Sono così felice che ho saltato di gioia. Sono ancora così eccitato", ha detto Ronald a Page Six al telefono dalle Barbados: "Rihanna ha sempre detto che voleva dei bambini, che ama i bambini. Si prende sempre cura dei figli dei suoi cugini... sarà una brava mamma", aggiungendo un commento positivo anche su A$AP Rocky, che ha definito "un ragazzo molto cool".