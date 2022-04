Rihanna col pancione lievitato festeggia il suo ingresso nel club dei miliardari di Forbes

Il loro primo bebè potrebbe nascere nelle prossime settimane, ma intanto Rihanna e Asap Rocky si godono gli ultimi momenti di relax prima di diventare genitori e passano una serata romantica con cena al ristorante giapponese Nobu di Los Angeles.

La popstar, che da quando ha annunciato la gravidanza, non ha perso occasione per sfoggiare il suo pancione, lo espone anche questa volta, scoperto e lievitato come non mai, ai flash dei paparazzi.