Rihanna rimanda ancora l'album: "Ora penso solo al Super Bowl"

Nel frattempo è diventata mamma e si prepara al grande evento di febbraio del Super Bowl dove sarà la protagonista assoluta. Ma la cantante, che sente la pressione per la performance, delude i fan: "Non sto ancora lavorando al nuovo album". L'ultimo disco "Anti" risale al 2016. Intanto " Lift Me Up " ha debuttato alla posizione numero 2 della Billboard , dietro ad "Anti Hero" di Taylor Swift.

"Ci sarà da lavorare duramente perché il Super Bowl è la cosa più grande che abbia mai fatto in tutta la mia carriera - spiega Rihanna - sento ancora la pressione di esibirmi dal vivo. Sono nervosa su ogni palco, ma soprattutto quando si tratta di una diretta televisiva. Non ammette repliche, quindi devi farlo bene... tremo alla sola idea, ma non vedo l’ora di affrontare questa sfida".

Rihanna non fa spoiler ma anticipa: "Non posso dirvi cosa porterò su quel palco. Voglio mettere insieme molte cose e voglio celebrare la mia musica". Poi arriva la mazzata per i fan, che fino all'ultimo hanno sperato in nuovi brani: "Non porterò nuova musica. Il Super Bowl è una cosa e la nuova musica è un'altra. Avete sentito bene fan? Perché io so come andrà a finire... Quando ho annunciato la mia partecipazione al Super Bowl mi sono detta 'oddio questi penseranno che il mio disco sta per uscire'. Devo tornare al lavoro, lo so. Farò della nuova musica, vedrete. Ma ora penso al Super Bowl che è uno dei palchi più grandi al mondo, tutti ti guardano. Insomma è una cosa davvero grande".

In questi anni Rihanna si è dedicata prevalentemente alla sua attività imprenditoriale tra linee di bellezza e lingerie, diventando una delle artiste più ricche d'America.