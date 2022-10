Rihanna è tornata a cantare... e sfilare: suo un brano della colonna sonora del sequel di "Black Panther"

sfilare. A sei anni dall'ultimo album la cantante e imprenditrice barbadiana si riprende la scena musicale con un brano, atteso per il 28 ottobre, che è anche la main track della colonna sonora del sequel di "Black Panther" del 2018 con protagonista il compianto Chadwick Boseman, "Wakanda Forever" . E per l'occasione riaccende i riflettori su di sè anche sul red carpet, sfilando con il suo compagno e padre del suo bambino, A$AP Rocky , proprio alla premiere del film a Los Angeles.

Per Rihanna si tratta di un ritorno all'insegna del sensazionale perché entra nell'universo di "Black Panther: Wakanda Forever", la cui uscita nelle sale è prevista in Italia il 9 novembre, l'11 negli Stati Uniti. E' stata la stessa Marvel ad annunciare la presenza di Rihanna con un tweet teaser di pochi secondi. Si vede solo il titolo 'Wakanda Forever', che man mano svanisce e rimane solo la lettera R (Rihanna), poi la data del 28 ottobre. Lo stesso post è stato condiviso da Rihanna sui suoi profili ufficiali con un particolare in più, il titolo del brano: “Lift Me Up”.

Già da qualche settimana girava l'indiscrezione che Rihanna avesse inciso due tracce per il prossimo film dell'universo Marvel: la conferma ufficiale è arrivata sui social. L'ultimo album della cantante 'Anti' è uscito il 28 gennaio del 2016.

Dopo sei anni di silenzio discografico, durante i quali Rihanna si è dedicata prevalentemente alla sua attività imprenditoriale tra linee di bellezza e lingerie, diventando una delle artiste più ricche d'America, la cantante torna a far sentire la sua voce e per i fan, che attendevano da tempo, è una buona notizia. Ora tutti sperano però anche nell'uscita di un album. Intanto nelle scorse settimane è arrivato l'annuncio che Rihanna sarà la star dell'halftime show del Super Bowl 2023 il prossimo febbraio.



Dopo essere diventata mamma per la prima volta, nel maggio 2022, Rihanna si era anche presa un lungo periodo di privacy, lontana dai riflettori e soprattutto dagli eventi pubblici. Adesso rieccola, più glamour e sexy che mai, sul prestigioso red carpet della pellicola. Accanto al suo A$AP.





La loro relazione è cresciuta nel tempo, dall'amicizia nata nel 2013 con uno scambio di collaborazioni musicali (lei protagonista del videoclip di "Fashion Killa" di lui, e lo stesso rapper guest star delle date americane del "Diamonds World Tour" della popstar). Le voci su un possibile flirt tra i due erano iniziate a circolare a inizio 2020, quando Riri era tornata single dopo la fine della sua storia con il miliardario saudita Hassan Jameel, con cui era insieme da tre anni.





Per tutto il 2020 la popstar e il rapper era stati avvistati diverse volte insieme a New York. Come se non bastasse, in estate lui è diventato testimonial di Fenty Skin, la linea beauty di Rihanna e poi a fine anno People li dava già fidanzati e felici citando una persona vicina alla coppia: "Entrambi sono molto presi, ma non stanno insieme da molto. Rihanna è davvero felice con lui, sono inseparabili e hanno un sacco di cose in comune".



In un'intervista nel maggio 2021 a GQ, A$AP aveva definito Rihanna "l'amore della mia vita" esprimendo anche il suo desiderio di diventare padre. Poi i baci e gli abbracci amorevoli sul red carpet dei Met Gala 2021 hanno definitivamente sancito la loro love story.

La trama di "Black Panther: Wakanda Forever"

Nella trama condivisa dalla Marvel, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.