ASAP Rocky conferma la relazione con Rihanna: "E' l'amore della mia vita"

Dopo indiscrezioni e avvistamenti degli ultimi mesi, alla relazione tra Rihanna e ASAP Rocky mancava solo l'ufficialità. Se per il momento non è arrivata tramite social, con la classica foto romantica di rito, a conferma dello status di fidanzati sono arrivate le parole di uno dei due diretti interessati. In un'intervista a GQ Usa, il rapper ha definito Riri senza mezzi termini come "l'amore della mia vita"...

Il sentimento tra i due è cresciuto nel tempo, dall'amicizia nata nel 2013 con uno scambio di collaborazioni musicali (lei protagonista del videoclip di "Fashion Killa" di lui, e lo stesso rapper guest star delle date americane del "Diamonds World Tour" della popstar). Le voci su un possibile flirt tra i due erano iniziate a circolare a inizio 2020, quando Riri era tornata single dopo la fine della relazione con il miliardario saudita Hassan Jameel, con cui era insieme da tre anni.

Durante tutto lo scorso anno la popstar e il rapper era stati avvistati diverse volte insieme a New York. Come se non bastasse, in estate lui è diventato testimonial di Fenty Skin, la linea beauty di Rihanna e poi a fine anno People li dava già fidanzati e felici citando una persona vicina alla coppia: "Entrambi sono molto presi, ma non stanno insieme da molto. Rihanna è davvero felice con lui, sono inseparabili e hanno un sacco di cose in comune".

A GQ Usa Rakim Athelaston Mayers (vero nome di ASAP) non ha voluto divulgare le tappe della storia d'amore e rispondendo alla domanda di come si sentisse in una relazione, ha spiegato: "Molto meglio. Molto meglio quando hai trovato la tua persona. Lei vale come un milione delle altre. Penso che quando lo sai, lo sai: lei è quella giusta".

ASAP Rocky ha anche commentato il viaggio che i due hanno fatto a Barbados durante lo scorso Natale. Sia la cantante che il padre del rapper sono originari di lì: "È stato come tornare a casa. È stato pazzesco. Ho sempre immaginato com'era per mio papà, prima che venisse in America. Ho potuto visitare tutti questi posti e, credici o meno, c'era qualcosa di nostalgico. Straniero ma familiare".

Il rapper ha poi alzato il tiro e a proposito di famiglia e di futuro non nasconde la voglia di vedere nei panni di un papà: "Se è il mio destino, assolutamente. Penso che sarei un papà incredibile ed eccezionale".