Rihanna è tornata single e si "consola" con gli ex Drake e Asap Rocky

Rihanna è da poco tornata sulla piazza, dopo la fine della relazionecon il miliardario saudita Hassan Jameel, e i suoi ex si sono subito fatti avanti. La cantante è infatti stata avvistata a New York con il rapper Drake al concerto di Asap Rocky , un'altra sua vecchia fiamma con cui è stata pizzicata in atteggiamenti complici nel backstage. Un triangolo pericoloso, che potrebbe regalare molte sorprese al mondo del gossip.

RIHANNA E DRAKE INSIEME SOTTO IL PALCO - La presenza di Rihanna e Drake all'evento benefico Yams Day non è passata inosservata. Un testimone li ha immortalati in una clip che ha già fatto il giro dei social, anche se una fonte di "Page Six" ha raffreddato i bollenti spiriti dei fan, chiarendo che i due al momento "non stanno uscendo insieme".

Le premesse per un ritorno di fiamma però ci sono tutte. Il rapper ha infatti confessato di essere perdutamente innamorato di Riri dall'età di 22 anni e i due hanno avuto una precedente relazione tra il 2009 e il 2010, quando la popstar era reduce dalla violenta storia d'amore con Chris Brown. Anche questa volta Drake potrebbe quindi aiutarla a raccogliere i cocci e sperare nel suo lieto fine.

FLIRT IN CORSO CON ASAP ROCKY? - Drake, però, dovrà potrebbe doversi scontrare con un'altro ex della popstar: Asap Rocky. Rihanna ha avuto anche con lui un flirt nel 2013 e la fiamma della passione potrebbe riaccendersi. I due sono stati pizzicato nel backstage del concerto di Asap in atteggiamenti complici e affettuosi. Uno stratagemma per far ingelosire Drake o un vero ritorno di fiamma?

