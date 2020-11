Rihanna nel cast di "Black Panther 2"? I social impazziscono

Leggi anche>

Non è la prima volta che Rihanna si cimenta nella recitazione. Il suo debutto risale infatti al 2012 con il film di fantascienza "Battleship" e avrebbe dovuto anche comparire in "Fast & Furious 6". All'epoca dovette però rinunciare per gli impegni musicali e la parte andò alla collega Rita Ora. Tra il 2o17 e il 2018 ha poi messo a segno altri due film ("Valerian e la città dei mille pianeti" e "Ocean's 8") e un ruolo dal protagonista nella serie tv "Bates Motel.".

Attesa infinita per il nuovo album - Per quanto riguarda la carriera musicale, invece, l'ultimo "avvistamento" risale a quattro anni fa con "Anti". Rihanna se la sta prendendo comoda per sfornare il nono album e qualche mese fa, intervistata da "New! Magazine", ha chiesto ai fan di avere pazienza: “Sono sempre al lavoro su nuova musica. Solo perché non ho pubblicato un album in pochi anni non significa che non ci sto lavorando. Non pubblicherò nuova musica solo perché le persone la desiderano. Farò in modo che valga la pena aspettare, e ne varrà la pena”. Ora il suo pubblico si domanda arriverà prima il disco o il film?

